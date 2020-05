Il est encore trop tôt pour savoir si le PSG pourra jouer en France ses matches de C1 en août

Alors que la saison de Ligue 1 a été stoppée, le PSG et Lyon doivent encore jouer quelques matches de la saison 2019-2020 (huitième de finale retour et finale de Coupe de la Ligue pour l’OL, quart de finale de Ligue des Champions, finales Coupe de la Ligue et Coupe de France pour le PSG) . Ce matin, Aleksander Ceferin – le président de l’UEFA – expliquait qu’il ne voyait pas pourquoi le gouvernement français n’accepterait pas des matches à huis clos en août pour les deux représentants français en Coupe d’Europe. Pour en savoir plus sur le sujet, l’Equipe a décidé de contacter le ministère des Sports. Et pour le ministère, “il sera possible de répondre à cette problématique à partir du 2 juin et la phase 2 du déconfinement“. Il est donc encore trop tôt pour connaître la position des autorités françaises sur la possibilité d’organiser un match européen – à huis clos – sur le sol français en août.