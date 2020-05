Isabelle Silva : “Thiago est très attaché au PSG, aux supporters”

Thiago Silva et sa famille ont décidé de passer le confinement au Brésil. Depuis maintenant presque deux mois, ils sont éloignés de “leur maison”. Isabelle Silva a ainsi indiqué que la France manque à la famille Silva.

“Oui, la France me manque beaucoup. On n’aurait jamais imaginé que ça durerait si longtemps. Paris est notre maison. On est devenus citoyens français, on aime ce pays et ses habitants pour de vrai, affirme Madame Silva dans une interview accordée au Parisien. Jamais je n’aurais cru dire un jour que ça me manque de me réveiller à 7 heures du matin et de voir qu’il fait 3 degrés dehors (rires)! Thiago toujours à Paris la saison prochaine ? Pour le moment, on n’en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l’ombre, comme tout le monde.“

Isabelle Silva a ensuite évoqué l’avenir de son mari, qui aimerait poursuivre l’aventure parisienne qui a débuté il y a huit ans.

“Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l’aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu’on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C’est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris.“