Jérôme Alonzo estime que Pjanic serait une bonne recrue pour le PSG

Miralem Pjanic est l’un des noms qui agite l’actualité mercato du PSG. L’international bosniaque de la Juventus Turin (30 ans) serait dans le viseur du club de la capitale afin de renforcer son milieu de terrain. Pour Jérôme Alonzo, l’ancien Messin serait une bonne recrue même si lui préférerait un joueur plus costaud.

“C’est un joueur qui est régulier même depuis qu’il a rejoint l’Italie avec la Roma puis la Juve. C’est un joueur qui n’est jamais à moins de 30 matches par saison, qui marque ses cinq six buts par saison. Il est très régulier dans des effectifs supers costauds. Sur cet aspect-là ce serait une bonne recrue, commente l’ancien Parisien dans l’EDS. Après, au niveau de la complémentarité avec les autres milieux du PSG, je ne sais pas. C’est un peu les mêmes gabarits, spécialistes. Moi j’aimerais voir un plus costaud, un vrai six.”