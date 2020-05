Kastendeuch veut intégrer les footballeurs aux discussions sur l’avenir du football

Depuis pratiquement deux mois, le monde du football est à l’arrêt. Et pendant cette période on a très souvent entendu les dirigeants du football français, certains présidents de clubs mais très peu les joueurs. Sylvain Kastendeuch – co-président de l’UNFP – voudrait que les footballeurs puissent être intégrés aux discussions sur l’avenir du football.

“ L’équilibre des forces est crucial. La Ligue doit réussir à fédérer en dominant l’individualisme ambiant. Or, pendant cette crise, elle avance en travaillant par groupe sur tous les sujets du football. Nous ne comprenons pas pourquoi les joueurs ont été invités à participer à un seul groupe, celui sur les salaires. Mettons fin aux querelles de chapelles. Le football est perdant dans cette cacophonie, demande Kastendeuch dans des propos relayés par Le Figaro Sport. Le foot professionnel doit changer en profondeur s’il veut sortir vainqueur de cette crise. La financiarisation du football a mené à des dérives qui dépossèdent les joueurs de leur destin et le public d’un football populaire et exemplaire. On pense à intégrer les joueurs aux réflexions uniquement lorsqu’il s’agit de déconstruire, mais jamais lorsqu’il s’agit de construire ! “