Kays Ruiz-Atil témoigne son attachement au PSG

Depuis quelques jours il est beaucoup question de Kays Ruiz-Atil (17 ans), milieu de terrain des moins de 19 ans du PSG désireux d’intégrer le groupe professionnel alors qu’il attaque sa dernière année de contrat au club. “Il y a des clubs qui m’ont proposé de m’entraîner avec les pros et de descendre en réserve pour les matches“, avait argumenté le jeune franco-marocain dans un Live Instagram. Or, au PSG, on n’envisage pas aujourd’hui cette option.

Un peu plus tard, Kays Ruiz-Atil a pris la parole sur le même réseau social pour témoigner son attachement au PSG : “Tout d’abord je tiens à corriger la mauvaise interprétation de certains de mes propos. Je suis jeune et je déborde d’ambition je ne pense pas que c’est un défaut… mon éducation m’oblige par moment à dire ce que je pense avec l’humilité qui me caractérise. Ma priorité est de rendre à mon club formateur tout ce qu’il m’a donné à travers la qualité de sa formation mais aussi le souci de mon bien être personnel. Je souhaite m’inscrire dans la durée afin de continuer à progresser et m’épanouir dans le futur.”