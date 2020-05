Kita : “Qu’on arrête de vouloir nous apprendre comment gérer !”

Waldemar Kita, président du FC Nantes, n’apprécie ni la décision du gouvernement d’arrêter dès maintenant le championnat de France 2019/2020 à cause de la crise sanitaire ni les observations de la ministre des Sports Roxana Maracineanu (“Les clubs doivent réfléchir à être plus prévoyants”) en matière de gestion. Et il ne se cache pas pour le dire.

“Donner des leçons, ça va ! Il y a des gens à la tête d’entreprises depuis 40 ans, comme moi, donc excusez-moi, cette leçon, elle est facile. Je ne fais pas de politique, mais qu’on arrête de vouloir nous apprendre comment gérer des sociétés. On peut aussi se demander pourquoi il n’y avait pas assez de masques. Donc chacun son truc, chacun est jugé après. Prévoir, oui, mais on n’avait pas prévu qu’on nous laisse dans la m…”, lance Waldemar Kita, le président du FC Nantes, dans L’Equipe. “Quand la ministre dit : “Qu’ils y aillent” (au tribunal), là aussi, je trouve ça très léger. […] Il faut avoir le courage de le dire, ce n’est pas une bonne décision qui a été prise, elle est très dure pour les clubs et, chez moi, pas un joueur ne voulait pas reprendre, ils ne demandaient que ça.”