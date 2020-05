Klopp : “Mbappé est un joueur exceptionnel, j’adore le regarder jouer”

En ces temps de confinement, Jürgen Klopp a accordé une interview à beIN Sports. Durant cette dernière, il est interrogé sur son intérêt pour deux jeunes joueurs prometteurs du football mondial, Kylian Mbappé et Jadon Sancho. L’entraîneur de Liverpool, expérimenté, préfère botter en touche, sachant que s’il évoquait ces deux dossiers, il ferait les gros titres de la presse dès le lendemain et immédiatement le but sur le web.

“Mon intérêt pour Kylian Mbappé et Jadon Sancho ? Écoutez, je ne peux pas répondre à ce genre de questions sans faire les gros titres le jour suivant. Je sais que ce n’est pas ce que je veux faire. Je les apprécie tous et il y a bien d’autres joueurs dans le milieu, commente le technicien allemand. Ce sont des joueurs exceptionnels. Ils sont les joueurs qu’ils sont à présent grâce à leur attitude, à leurs aptitudes techniques et tout le reste. J’adore les regarder, mais je n’ai aucun problème avec le fait de ne jamais avoir entraîné l’un des deux. Mbappé a le plus grand avenir. […] Si on peut avoir l’un d’eux à l’avenir, nous verrons, mais nous ferons du mieux que nous pouvons avec les cartes que l’on a en mains.”