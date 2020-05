Koulibaly et Kamara ne sont pas des pistes pour le PSG, c’est tiède pour Pjanić, Telles en stand-by (LP)

Longtemps présenté comme un possible successeur de Thiago Silva (35 ans) en fin de contrat avec le PSG, le très cher défenseur du SSC Napoli Kalidou Koulibaly (29 ans le 20 juin) ne semblait plus être dans les plans du club francilien ces derniers temps. Le site du Parisien confirme la tendance : le franco-sénégalais (bien que propriétaire d’un duplex à Paris) est trop cher et ne représente pas une alternative à long terme. Le média francilien élimine également une information du journal L’Equipe : “la piste menant à Boubacar Kamara (OM) n’a aucun fondement”. Dont acte. Concernant Miralem Pjanić, on peut aussi difficilement parler de piste : “le dossier est resté tiède après la prise de renseignements entre les deux parties” par visioconférence.

De toute manière, compte tenu la crise économique qui secoue toutes les industries, le mercato devrait être calme, à Paris aussi. Surtout avec la levée d’option de Mauro Icardi (à 70M€) auprès de l’Inter Milan qui est une priorité. Le PSG devra toutefois trouver les moyens pour remplacer Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Pour le côté gauche, Alex Telles plait toujours autant. “Longtemps en attente, le dossier pourrait rapidement prendre une tournure plus concrète entre les deux clubs. L’affaire pourrait se conclure pour près de 20M€”, informe leparisien.fr.