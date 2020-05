Kurzawa, Meunier et Cavani, trois profils qui intéressent l’Inter (GDS)

S’il est beaucoup question de l’axe Paris-Milan dans le cadre du prêt avec option d’achat de Mauro Icardi, l’Inter lorgne du côté du PSG sur trois profils qui présentent l’énorme avantage d’être en fin de contrat : Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Edinson Cavani. C’est ce que rapporte la Gazzetta dello Sport.

Layvin Kurzawa comblerait un manque pour la saison prochaine, le couloir gauche, où seul Ashley Young (34 ans) devrait être conservé. Mais les Nerazzurri sont concurrencés pour l’international français. L’Inter surveille la situation – avec une attention encore plus grande que celle réservée à son coéquipier – de Thomas Meunier. Mais le compatriote de Romelu Lukaku dispose lui de nombreuses touches en Premier League. Quant à Edinson Cavani, il est une opportunité qui peut coûter cher en salaire. Et l’Inter n’est pas forcément le mieux armé dans une courses aux enchères. Si les joueurs en fin de contrat au PSG intéressent l’Inter Milan, ceux sous contrat comme Julian Draxler ou Leandro Paredes, non. Aucun des deux n’apparaissent comme des priorités et ne peuvent aujourd’hui entrer dans une opération visant à baisser le prix de Mauro Icardi (70M€).