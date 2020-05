Kylian Mbappé demande #JusticeForGeorge

La mort tragique de George Floyd à Minneapolis – asphyxié alors qu’il expliquait au policier qui lui écrasait la tête avec son genou ne plus “pouvoir respirer” – ne cesse de provoquer les manifestations de colère aux Etats-Unis. L’arrestation et l’inculpation des quatre policiers impliqués sont exigées. Que justice soit faite, c’est le message que Kylian Mbappé a passé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JusticeForGeorge en plus d’une mise en avant de la vidéo de l’équipementier Nike sur le sujet via Instagram.