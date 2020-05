La Champions League en mode tournoi dans une ville à partir des quarts (Sky)

Le dernier souvenir de football des supporters parisiens est la magnifique soirée du 11 mars au Parc des Princes qui a vu le PSG battre le Borussia Dortmund (2-0) pour enfin passer en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un quart de finale que le PSG devrait jouer en août. Comme publié ici hier, en ce qui concerne la finale de la C1 – prévue le 29 août – il se pourrait que cette dernière soit délocalisée. En effet, selon les informations de la Cadena Cope, le stade olympique Atatürk d’Istanbul ne serait plus très enclin à accueillir la finale de la Champions League notamment en raison du huis clos, qui va largement réduire les revenus. L’UEFA devrait donc se pencher sur un plan B pour sa finale, et ce plan B pourrait se nommer Lisbonne. Une décision à ce sujet devrait être prise lors du Comex de l’instance européenne, le 17 juin. Une information confirmée par le New York Times.

De plus, rapporte Sky Sports, l’UEFA est partie pour faire en sorte que les matches se jouent en mode tournoi dans la ville élue à partir des quarts de finale. “Il est peu probable que la finale de la Ligue des champions ait lieu à Istanbul. L’UEFA recherche actuellement des alternatives, commente le média sportif. Selon Sky News, Moscou est déjà entrée en jeu pour recevoir le tournoi. Ce qui est certain, cependant, c’est que la finale aura lieu le 29 août.“

Hier, Jean-Michel Aulas était l’invité de RTL. Et le président lyonnais a expliqué que l’UEFA souhaitait jouer les quarts de finale de Champions League sur un seul match et le tout sur une semaine, soit possiblement un match tous les jours. On devrait en savoir plus lors du Comex de l’UEFA le 17 juin prochain. Pour rappel, il reste encore quatre huitièmes de finale retour (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) à disputer alors que le PSG, Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.