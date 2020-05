La FIFA autorise provisoirement cinq remplacements par match

Alors que certains championnats sont en pleine réflexion pour une reprise des compétitions, la Bundesliga a déjà opté pour un retour du championnat le 16 mai prochain. Et afin d’éviter une surcharge des blessures dans une période qui s’annonce intense pour les joueurs, la FIFA et l’IFAB (l’instance qui régit les lois du football) ont décidé de l’autorisation provisoire de cinq changements pour chaque équipe par rencontre. “L’International Football Association Board (L’IFAB) a accepté d’apporter un amendement temporaire aux Lois du Jeu sur la base d’une proposition reçue de la FIFA visant à protéger bien-être des joueurs”, précise le communiqué de l’instance de football.

Une décision qui concerne toutes les compétitions qui seront terminées d’ici le 31 décembre 2020. Mais, les organisateurs de compétitions sont libres d’appliquer ou non cet amendement. Et afin d’éviter le nombre fréquent d’arrêt durant une partie, “chaque équipe n’aura que trois occasions de faire des remplacements; des remplacements peuvent également être effectués à la mi-temps”, indique le communiqué. De plus, l’IFAB ainsi que la FIFA détermineront ultérieurement si cette option doit être prolongée, par exemple pour les compétitions qui doivent s’achever en 2021.

L’amendement en bref :