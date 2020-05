La Gazzetta dello Sport confirme qu’on se dirige vers un transfert d’Icardi au PSG

Prêté par l’Inter Milan au PSG avec une option d’achat de 70M€, Mauro Icardi et le club francilien ont le désir de s’unir pour le meilleur. Il s’agît désormais de lever l’option d’ici le 31 mai. Et selon La Gazzetta dello Sport, tout laisse penser que le transfert définitif interviendra à cette date. Une opération attendue à Milan comme une énorme bouffée d’oxygène financière. Un besoin qui peut aussi permettre au PSG de négocier à la baisse l’accord à 70M€ conclu l’été dernier. Car la crise économique chamboule tout. Jusqu’ici les Nerazzurri se refusent à discuter du prix. C’est pourquoi on parle ici ou là de l’inclusion d’un joueur dans l’opération. “Il est possible qu’un point d’accord puisse être trouvé en insérant une contrepartie, lit-on. Tout reste ouvert mais si le PSG veut vraiment Icardi, un accord sera trouvé”.