La Gazzetta se demande pourquoi le PSG apprécie De Sciglio

La Gazzetta dello Sport se penche sur “l’étrange cas de De Sciglio” car c’est un latéral (polyvalent) qui joue peu à la Juve mais qui est tout de même apprécié par le PSG et le FC Barcelone. En effet, le défenseur de la Juventus (coté 9.5M€ par Transfermarkt) sous contrat jusqu’en 2022 n’affiche que 708 minutes de jeu cette saison. C’est par exemple deux fois moins qu’un Layvin Kurzawa (1487 minutes en 23 matches), joueur avec lequel il a failli être échangé en janvier avant que l’opération ne capote au dernier moment.

“Le parcours de Mattia De Sciglio est particulier, lit-on. Allegri l’a aimé et l’aimait beaucoup, ce qui n’est que très peu le cas des fans de la Juventus qui le critiquaient pour ses erreurs et sa timidité. Il est certainement loin d’être le joueur idéal de Sarri. En championnat, il a été 5 fois titulaire et 13 fois il a débuté sur le banc. Alex Sandro, certainement pas dans la meilleure forme de sa vie, n’a jamais été discuté. En 2018-19, avec Allegri, ces chiffres étaient différents: 19 titularisations et 12 fois sur le banc. C’est pourquoi un départ serait probablement la meilleure solution pour tout le monde. Les dernières nouvelles indiquent que la Juve et Barcelone, s’ils concluent l’échange Arthur-Pjanic, inséreront probablement Mattia De Sciglio dans l’opération. Dans le même temps, en arrière-plan, le PSG doit être considéré comme une piste puisqu’il a souhaité le signer l’hiver dernier et que cet été il perdra Meunier, en fin de contrat.”