La Juventus piste à oublier pour Cavani ?

Edinson Cavani arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. El Matador ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Énormément sollicité, l’attaquant (33 ans) pourrait également décider de prolonger l’aventure chez les Rouge & Bleu. Une chose est sûre, il ne devrait pas rejoindre la Juventus Turin – un temps intéressée. En effet, selon les informations de Tuttosport, la Juve aurait d’autres noms en tête pour renforcer son attaque et remplacé Gonzalo Higuain qui ne sera pas retenu (fin de contrat juin 2021). Et la priorité des dirigeants turinois se nommerait Arkadiuz Milik (26 ans). L’actuel joueur de Naples a tapé dans l’oeil du champion d’Italie mais l’Atlético de Madrid serait également sur les rangs. Le quotidien sportif turinois confie tout de même que l’international polonais préférerait rejoindre la Juve pour y retrouver son ancien coach au Napoli, Maurizio Sarri. L’autre piste de la Vieille Dame se nomme Raùl Jimenez (29 ans). L’attaquant mexicain brille avec Wolverhampton (22 buts en 44 matches). Mais là aussi, la Juve n’est pas seule, Arsenal et Manchester United suivent de près la situation de Jimenez.