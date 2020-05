La Juventus Turin s’attaque à Edouard Michut

Edouard Michut n’a plus qu’un an de contrat aspirant avec le PSG. Le jeune milieu de terrain (17 ans) attire les convoitises des plus grands clubs européens. Celui qui est comparé à Marco Verratti à l’étranger est dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester City, qui d’ailleurs est prêt à faire une offre pour racheter sa dernière année de contrat. Mais un autre grand club serait également prêt à passer à l’attaque, la Juventus de Turin selon les informations du Corriere Dello Sport. Le quotidien sportif italien conclut en expliquant que cet intérêt ne plairait pas aux dirigeants parisiens, qui ont encore en travers de la gorge le dossier Kingsley Coman.