La piste Allegri pour le PSG réactivée par la presse italienne

“Un an et quelques jours après la fin de son aventure à la Juventus, Massimiliano Allegri veut se remettre sur les rails“. C’est ainsi que La Gazzetta dello Sport débute son article sur le technicien italien. Si sa priorité, pour des raisons familiales, serait de rester en Italie, les opportunités de trouver un poste à la hauteur de ses attentes, et pas seulement d’un point de vue économique, sont peu nombreuses. C’est pourquoi la piste étrangère est celle qui a le plus de crédit aujourd’hui.

Le nom de Max Allegri a beaucoup circulé dans les rumeurs liées à la Premier League ces dernières semaines. Notamment la piste menant au banc de Manchester United, surtout si Ole-Gunnar Solskjaer échoue à qualifier les Red Devils en Ligue des champions. Newcastle est aussi cité par rapport au projet saoudien. Et puis il y a le PSG, peut-on lire, car Thomas Tuchel n’aurait jamais vraiment convaincu… Selon La Stampa, Max Allegri est en pole position pour remplacer le coach allemand du PSG. Avec Leonardo, il y aurait même eu plus qu’une discussion. Cependant, le probable retour sur le terrain du PSG en août, pour les quarts de finale de la Ligue des champions, pourrait retarder le temps des négociations. Et Massimiliano Allegri attendrait, sans hâte, le bon train.