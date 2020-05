La Premier League a le feu vert pour reprendre à partir du 1er juin

Pour le football français comme pour le PSG une question majeure est de savoir si ailleurs, dans les grands championnats européens, on va rejouer dans les semaines et mois à venir alors que la Ligue 1 est arrêtée. En Allemagne, la Bundesliga redémarrera le week-en prochain. En Italie comme en Espagne on s’en rapproche. La Premier League a reçu le feu vert pour reprendre à huis clos à partir du 1er juin par le gouvernement britannique, a-t-on annoncé ce lundi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a établi une feuille de route pour assouplir les restrictions. Le document de 50 pages compte “permettre aux événements culturels et sportifs de se dérouler à huis clos, tout en évitant le risque de contacts sociaux à grande échelle” à partir du 1er juin. Date du déconfinement. La Premier League n’a pas commenté la publication du rapport du gouvernement.

La Premier League a été suspendue le 13 mars et il n’y a pas encore de consensus clair quant au redémarrage (“Restart”). Il y a encore 92 matches à jouer. Et les clubs n’ont pas retrouvé l’entraînement. Les 20 clubs de la Premier League doivent se prononcer sur l’opportunité de reprendre la saison dans les prochains jours (il faut 14 votes dans un sens pour trancher). Le week-end du 12 juin est évoqué si reprise il y a. C’est à dire la même date que LaLiga. La ligue anglaise – comme les autres ligues européennes – a jusqu’au 25 mai pour présenter à l’UEFA son plan détaillé de reprise. Le 27 mai, le Comité Exécutif de l’UEFA décidera du calendrier de fin de saison.