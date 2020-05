La revue de presse PSG du 17 mai 2020

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 17 mai 2020 dans la presse hexagonale… bien, bien peu de choses. Donc élargissons à la situation du football.

“Le football est enfin de retour ! Si la France a mis fin à son championnat le 30 avril, l’Allemagne a repris la compétition hier avec les six premiers matchs. Alors que l’épidémie de Covid-19 sévit toujours dans le monde, les joueurs de foot ont retrouvé leur terrain de jeu mais sans public et sous haute surveillance sanitaire, écrit Le Parisien. Dortmund, éliminé par le PSG en Ligue des champions, a confirmé qu’il sera sans doute le rival principal du Bayern Munich pour le titre. Les hommes de Lucien Favre l’ont largement emporté (4-0) devant Schalke.”

“La Bundesliga est devenue le premier grand Championnat à reprendre malgré la pandémie de coronavirus. Sans public et presque sans passion. Mais cela semble possible”, constate L’Equipe. Mais pas Sylvain Kastendeuch, coprésident de L’UNFP (syndicat des joueurs français) qui lui “pointe l’incohérence des mesures allemandes, entre joueurs masqués sur le banc et contacts sur le terrain.” Car si les acteurs de la Ligue 1 étaient “heureux de revoir du foot à la télé, ils sont restés dubitatifs face aux mesures d’hygiène prises en Allemagne pour assurer la reprise de la Bundesliga”, lit-on. Par ailleurs, “en Italie, les instances sportives et les autorités publiques peinent à trouver un accord sur les conditions de reprise des entraînements collectifs.”

Le journal sportif revient sur une déclaration du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin clarifiée par la Confédération sur Twitter. “Le PSG, champion de France, et l’OM (2e) seront bien directement qualifiés pour la phase de groupes de la prochaine édition de la Ligue des champions.” Ce dont personne n’a jamais douté.