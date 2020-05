La saison 2020-2021 de Ligue 1 devrait débuter le 23 août

Avec la pandémie du Covid-19, la LFP a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 à la 28e journée. En France, il ne reste plus qu’à jouer la dernière finale de Coupe de la Ligue et la finale de Coupe de France – possiblement les 1er et 8 août – soit 15 jours avant le lancement de la prochaine saison. En effet, RMC Sport rapporte que la LFP souhaite commencer la saison 2020-2021 de Ligue 1 le 23 août. Une décision qui “ressort du procès verbal du dernier conseil d’administration de la LFP“, indique le média sportif. RMC Sport conclut en indiquant que si cette date n’est pas encore officielle c’est en raison de l’UEFA. Les dates pour finir la Ligue des Champions et la Ligue Europa – possiblement en août – ne sont pas encore officielles, il faudra attendre le Comex du 17 juin. Après cette date, tous les calendriers pourront ainsi être officialisés.