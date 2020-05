La Serie A se dirige vers un redémarrage et des mises au vert XL

Pour le football français comme pour le PSG une question majeure est de savoir si ailleurs, dans les grands championnats européens, on va rejouer dans les semaines et mois à venir alors que la Ligue 1 est arrêtée. En Allemagne, le feu vert a été donné. En Italie comme en Espagne on s’en rapproche. De l’autre côté des Alpes on pense miser sur des mises au vert XL pour préserver la santé des joueurs et des staffs de Serie A.

Sandra Zampa, la sous-secrétaire italienne à la santé a affiché ce vendredi son optimisme pour la Serie A. “Nous évoluons vers une solution et c’est la solution que les fans de football attendent. Il n’y a toujours pas de feu vert, mais nous allons dans la bonne direction“, a fait savoir la membre du gouvernement sachant qu’en Italie on pense à une une mise au vert de longue durée. “On sait qu’il faudra environ 15 jours pour connaître les effets du déconfinement. L’épidémie restera-t-elle maîtrisée ? Si la réponse est oui, la porte des centres d’entraînement s’ouvre davantage. Tous les testés négatifs pourront les rejoindre. La mise au vert est un point de réflexion car elle permet la protection des joueurs et de toutes les personnes impliquées les clubs. Il est clair que l’équipe, le coach, tout le staff, seront traités comme une grande famille qui se met dans une sorte de confinement. C’est le modèle italien qui assure la santé de tous: celui qui entre en bonne santé doit rester sain.”