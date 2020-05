La Turquie veut relancer en juin la Süper Lig et accueillir la finale de la Champions League

Le stade olympique Atatürk d’Istanbul est l’enceinte qui doit recevoir la finale de l’UEFA Champions League 2020. Souci, les événements sportifs ont été suspendus en Turquie depuis le 19 mars pour freiner la propagation du Covid-19, qui a jusqu’à présent infecté plus de 129.000 personnes dans le pays (3520 décès).

Si les clubs turcs de Süper Lig comme Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas et Trabzonspor ont chacun repris l’entraînement cette semaine, il manquait une date de reprise. Ce sera le 12, 13 et 14 juin, souhaite le président de l’Association turque de football (TFF), Nihat Ozdemir. Le dirigeant doit désormais faire une demande auprès du ministère turc de la Santé afin que le nouveau calendrier soit validé. L’objectif affiché est d’achever fin juillet les compétitions domestiques. Bien avant d’accueillir la finale de l’UEFA Champions League 2020 en théorie le 29 août. “Nous espérons voir les différents championnats se terminer au meilleur des cas à la fin du mois de juillet et nous couronnerons la saison en accueillant la finale de la Ligue des Champions en août“, a déclaré Nihat Ozdemir lors d’une conférence de presse. Le PSG aimerait aussi beaucoup couronner sa saison le 29 août, jour qui devait initialement accueillir au Parc des Princes la fête des 50 ans du club de la capitale.