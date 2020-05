La valeur de l’entreprise PSG aurait augmenté de 45% en un an

Valorisée 2.13 milliards de dollars (1.91 milliards d’euros) par le groupe KPMG – dans le cadre de son rapport annuel nommé “Football Clubs’ Valuation: The European Elite“- l’entreprise PSG se signale par un bond de 45% en un an seulement grâce à la progression de ses revenus commerciaux et le partenariat à succès avec Jordan Brand. Le club de la capitale pointe à la neuvième place sur le continent (deux places gagnées). Le classement étant dominé par le Real Madrid (3.47 milliards d’euros), Manchester United (3.34) et le FC Barcelone (3.19). Les indicateurs principalement pris en considération sont financiers, mais pas que puisque par exemple la popularité, les droits télé ou encore le stade entrent en compte.

Source : footballbenchmark.com