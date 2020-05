L’agent de Reina et Theo Hernandez évoque l’avenir de ses deux joueurs

Cet été, le PSG devra recruter un gardien suppléant et des latéraux en priorité. Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Sergio Rico (prêté par Séville), arrivant en fin de contrat le 30 juin, ne seront pas conservés. Dans cette optique, le PSG pisterait Pepe Reina et Theo Hernandez selon les informations de l’Equipe. Manuel Garcia Quilon – agent des deux joueurs de l’AC Milan – a fait un point sur les dossiers de ses deux joueurs et expliqué que pour le moment, il n’y avait eu aucune approche de la part du PSG.

“Nous n’avons eu aucun contact (avec le PSG). Personne ne nous a appelés. Il lui reste un an de contrat avec Milan. Nous voulions un accord pour qu’il soit libre (cet été, ndlr). Aucun contrat ne lui a été proposé en Angleterre (actuellement prêté à Aston Villa) et Milan veut qu’il revienne. Reina a un contrat avec Milan. Si Milan veut qu’il revienne, il doit revenir, relate l’agent dans une interview accordée à Foot Mercato. S’ils appellent, nous discuterons. Mais tant qu’ils ne m’appellent pas, on ne peut pas discuter. Theo Hernandez ? Beaucoup d’équipes se sont manifestées, mais il n’y a rien. Quand les choses deviendront plus concrètes, on réfléchira et ce sera le moment de répondre. Mais je le répète, il n’y a rien pour le moment.“