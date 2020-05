L’agent de Soyuncu évoque la piste PSG pour son joueur

Cet été, le PSG aura comme priorité de recruter un défenseur central, Thiago Silva étant en fin de contrat et n’ayant pas encore prolongé son contrat. Dans cette optique le PSG penserait à Kalidou Koulibaly (Naples). Mais les Rouge & Bleu pourraient se pencher sur un autre dossier, celui de Caglar Soyuncu, qui réalise une bonne saison avec Leicester. Son agent – Mustafa Dogru – a en tout cas placé le PSG dans les clubs intéressés par le Turc (23 ans).

“Il est possible que Caglar signe au Barça cet été. Le Barça le voulait déjà lorsqu’il jouait à Altinordu. On a négocié avec eux et ils nous ont présenté un projet, mais on a pensé qu’il devait rejoindre une équipe où il serait un titulaire régulier pour sa progression, assure l’agent du défenseur central dans une interview accordée au Daily Mirror. C’est pour cette raison qu’on avait accepté l’offre de Fribourg. En Premier League, je pense que seul Liverpool a les moyens de le recruter à cause des conditions économiques. Mais on ne doit pas oublier les équipes françaises. Le PSG pourrait être une surprise.“