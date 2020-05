L’agent de Tagliafico admet qu’un transfert est dans les tuyaux

Cette fois il a parlé, ce n’est pas un fantasme du net. Ricardo Schlieper, agent du latéral gauche argentin Nicolás Tagliafico (27 ans, Ajax) a réellement admis des discussions avec des clubs. L’international argentin a un bon de sortie de la part de ses dirigeants et il pourrait être la bonne affaire du mercato estival au poste de latéral gauche. En effet, selon les informations de AS, le club néerlandais a fixé le prix de son défenseur à 25 millions d’euros. Un tarif abordable malgré le contexte difficile dû à la pandémie du Covid-19. Le PSG est cité par le média comme un des clubs intéressés pas le joueur de l’Ajax.

“Jamais je ne donnerai un nom de club avec qui on discute parce que cela nuit à la négociation, au joueur, et à nous-mêmes, a précisé Ricardo Schlieper pour l’émission de la Radio del Plata, “¿Cómo te vaa, Benedetto?“. En ce moment, il y a des discussions avec différents clubs pour Tagliafico, On verra ce qu’il se passe car il y a pas mal d’incertitudes, il faut voir si il y a un retour effectif du football. Nous savons que la situation n’est plus la même qu’en janvier. Si le football revient à la normale, il peut y avoir un transfert de Tagliafico. Nicolás est sur le marché, il y a des clubs intéressés, mais nous devons voir comment toute la question du football et la pandémie évoluent. Nous recherchons un transfert de Nicolás Tagliafico. Nous nous sommes mis d’accord avec l’Ajax sur un départ cette année. Après avoir passé deux saisons et demie au club, c’est un moment idéal.”