L’agent de Tagliafico n’a pas tenu les propos qui lui sont attribués sur le net

Cet été, le PSG va devoir recruter un latéral gauche afin de remplacer Layvin Kurzawa qui arrive en fin de contrat et qui ne sera pas prolongé, mais aussi afin de concurrencer Juan Bernat. Pour cela, le PSG pisterait Alex Telles (Porto) et Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam). L’international argentin a un bon de sortie de la part de ses dirigeants et il pourrait être la bonne affaire du mercato estival au poste de latéral gauche. En effet, selon les informations de AS, le club néerlandais a fixé le prix de son défenseur (27 ans) à 25 millions d’euros. Une offre abordable malgré ce contexte difficile dû à la pandémie du Covid-19.

Sur le sujet vous lirez peut-être sur internet que le représentant de Nicolás Tagliafico, Ricardo Schlieper, a confié à TyC Sports qu’il avait des contacts avec différents clubs comme le PSG et Chelsea. C’est faux. Rien de tel sur le média argentin. L’agent lui-même a dû tweeter : “Je démens avoir fait une déclaration ou évoqué des pistes de transfert pour Tagliafico à TyCSports comme on me l’attribue. Je n’ai pas l’habitude de parler de ces questions à la presse, à moins qu’ils ne soient rapportés par l’un des clubs qui peuvent avoir un intérêt.” Mais la fake news continue de circuler à cette heures dans des médias et réseaux sociaux.