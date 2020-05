Lakovic (UEFA) : “Le scénario du mois d’août est toujours valable et nous nous y tenons”

Si la Ligue 1 a été arrêtée, le PSG est toujours suspendu à la suite des événements avec possiblement deux finales de coupes nationales à disputer et la Ligue des champions à reprendre à partir des quarts de finale. Aujourd’hui, l’UEFA mise toujours sur un final de ses coupes d’Europe en août si la situation sanitaire le permet. Zoran Lakovic, directeur des associations nationales à l’UEFA, a confirmé que cela restait le scénario privilégié par l’instance continentale.

“Nous surveillons la situation sanitaire en Europe, l’UEFA est parfaitement consciente de tout ce qui se passe. Nous avons une série de scénarios sur la façon de poursuivre la Ligue des champions et la Ligue Europa. Le scénario actuel, que nous avons donné à toutes les Fédérations et clubs, c’est que la compétition se poursuivra en août, les finales étant prévues pour la fin du mois. Le scénario est toujours valable et nous nous y tenons, explique le dirigeant de l’UEFA à Blic. Nous espérons que cette hypothèse ne changera pas, mais dans ce cas, nous avons des alternatives prêtes. Le but reste de terminer la saison.” Par l’intermédiaire du président Nasser al-Khelaïfi, le PSG a déjà assuré de sa participation aux quarts de finale de la Champions League, même s’il fallait jouer hors de France.