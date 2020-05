LaLiga souhaite reprendre le 12 juin et proposer des matches tous les jours

La week-end prochain la Bundesliga reprendra ses droits avec des matches à huis clos. Un petit événement dans le monde du football et du sport salué par Aleksander Ceferin, président de l’UEFA (voir ici). D’autres Ligues européennes souhaitent reprendre le mois prochain. Parmi elles, LaLiga, où les clubs ont testé leurs joueurs (8 cas positifs sur 2500 tests) et repris leur activité.

Une date cible pour reprendre la compétition à huis clos a été donnée par Javier Tebas, président de LaLiga : le vendredi 12 juin. Un redémarrage conditionné par la situation sanitaire en Espagne et de la décision du gouvernement (“Si les choses continuent ainsi nous rejouerons le 12 juin. Nous ne nous précipitons pas, nous suivons les étapes définies”). C’est donc environ un mois de préparation qui serait laissé aux clubs espagnols pour préparer un final du championnat sur cinq semaines. L’idée étant de finir le 26 juillet. Ce serait donc 35 jours de championnat… avec des matches programmés de façon à ce qu’il y ait du football tous les jours. C’est le souhait de LaLiga, proposer une offre intense en termes de calendrier.

Evidemment, si les principaux championnats européens redémarrent, ce sera quelque part une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 sportivement et économiquement. D’autant plus que l’Olympique Lyonnais et le PSG pourraient rejouer en Ligue des champions face à des équipes ayant retrouvé le rythme de la compétition.