Laurey : “L’arrêt de la Ligue 1 ? Suffisamment de gens on dit des conneries pour ne pas en rajouter”

La décision de la LFP de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de la pandémie du Covid-19 fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Thierry Laurey – coach de Strasbourg – a fustigé les déclarations de certains présidents avec son franc-parler habituel.

“Suffisamment de gens on dit des conneries pour ne pas en rajouter. J’aurais aimé aller au bout de la saison et la plupart de mes collègues entraîneurs étaient dans cet état d’esprit. Après c’est une décision gouvernementale et il n’y a rien à ajouter. Je pense même que c’est la bonne solution parce que le virus est très vivace, relate Laurey dans les Dernières Nouvelles d’Alsace. Il faudrait que de temps en temps certains, de par leur fonction, prennent un peu de recul. Dans une situation sanitaire aussi dramatique, il faut savoir tourner sa langue une paire de fois dans sa bouche avant de parler.“