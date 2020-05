Lautaro, Semedo, Mbappé, Icardi, Mertens… les folles rumeurs mercato concernant le PSG se multiplient

En mai fais ce qu’il te plait… Certains suivent le dicton en faisant preuve d’imagination. Les rumeurs (folles) concernant le mercato se multiplient. Forcément le PSG est exposé et se trouve au centre de projections diverses et variées dans différents médias, dans différents pays.

Ni Edinson Cavani ni Mauro Icardi, mais Lautaro Martínez… ESPN prétend que le PSG “pourrait se mêler à la lutte” pour signer l’attaquant argentin de l’Inter Milan (à la clause libératoire de 111M€ lors de la première quinzaine de juillet) âgé de 22 ans.

En Catalogne, dans le journal Mundo Deportivo, on pense à des trocs… Car la latéral droit Nélson Semedo (26 ans) sous contrat jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone (clause libératoire de 100M€) doit prolonger ou partir. Si le Portugais ne re-signe pas alors il pourrait être échangé cet été contre João Cancelo (Manchester City), ou entrer dans l’opération Lautaro Martínez (Inter), ou “faciliter” le départ de Neymar du PSG (il fallait s’y attendre…) en faisant baisser le prix du Brésilien.

En termes de rumeurs, le média espagnol AS fait fort en affirmant que Kylian Mbappé conditionne sa prolongation de contrat au PSG (il est lié jusqu’en 2022) au fait d’y inclure une clause libératoire (ce qui est interdit en France, ndlr). De quoi se permettre ultérieurement une signature au Real Madrid…

Du côté du quotidien turinois Tuttosport, on imagine que l’Inter Milan pourrait récupérer Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) dans une opération avec Mauro Icardi (si le PSG ne lève pas l’option d’achat), et deviendrait le successeur de Lautaro Martinez, très convoité comme on l’a vu.

Dries Mertens (33 ans) est en fin de contrat à Naples. Il fait partie aujourd’hui des opportunités de marché. En Italie, le journaliste sportif Gianluca Di Marzio explique que plusieurs clubs sont à l’affût : l’Inter, Chelsea, le Borussia Dortmund et le PSG.