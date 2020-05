L’avis tranché de Ménès sur les avenirs de Cavani, Mbappé et Neymar

Remis du Covid-19, Pierre Ménès n’a pas perdu son discours tranchant alors qu’une reprise du CFC se profile. Le journaliste a répondu à des questions via Twitter. Concernant les attaquants du PSG, il ne voit personne pouvant s’offrir Neymar Jr et Kylian Mbappé. Quant à Edinson Cavani il convient de le laisser partir, expliqué Ménès.

“On va voir qui va reprendre la compétition en Europe et si on aura pas l’air d’abrutis dans un mois ou deux… Si la Champions League est perdue d’avance pour le PSG et Lyon en août si les autres rejouent avant ? C’est oui. C’est quand même très compliqué… Paris est en quart de finale, Lyon doit jouer à Turin, donc deux gros matches en perspective contre des équipes qui auront peut-être repris la compétition. Ce serait injouable. Les avenirs de Cavani, Mbappé et Neymar ? Ma position est claire, les clubs ont perdu beaucoup d’argent. Ni le Real ni le Barça n’en avaient avant ce Covid. Le Real a quand même (mal) dépensé 350M€ lors du dernier mercato. Il n’y a que les ahuris qui pensent qu’ils ont une cagnotte secrète. Ils veulent reconstruire leur stade, ça coûte des sous, donc ils n’ont pas l’argent pour investir sur Mbappé ou Neymar. Comme Neymar au Barça c’est impossible. Le Barça n’a pas l’argent et encore moins depuis la crise. Quant à Cavani il s’aperçoit que s’il veut continuer à gagner encore beaucoup d’argent, c’est au PSG. Que va faire Paris ? Moi je n’ai jamais été fan de Cavani et encore moins depuis deux ans où objectivement il est en baisse. Je pense que ce serait une mauvaise idée pour le PSG de garder Cavani au delà du respect pour le meilleur buteur patin-couffin... A un moment on ne peut pas gérer un club qu’avec des sentiments. Où va-t-il aller ? Où il veut…”