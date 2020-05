Le Barça envisage un seul investissement majeur : Lautaro (Catalunya Ràdio)

Si Sport et le Mundo Deportivo font fréquemment leur une avec un retour de Neymar (sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG) au FC Barcelone, d’autres médias en Catalogne proposent une discours différent.

Le responsable des sports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos, assure que le Barça envisage de réaliser UN seul investissement majeur lors du prochain marché des transferts. L’attaquant argentin de l’Inter Milan Lautaro Martínez est la vraie cible prioritaire, pas Neymar, et la direction sportive azulgrana aimerait mettre un joueur dans la balance pour rendre l’opération moins chère. Le Barça sera de toute manière vendeur cet été. Ainsi, le Barça a mis Nelson Semedo sur le marché (sous contrat jusqu’en 2022) bien qu’il négocie une prolongation, et il espère environ 50 millions d’euros en cas de vente du latéral droit portugais. Selon Catalunya Ràdio, Manchester City, l’Inter Milan, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se sont intéressés au joueur représenté par Jorge Mendes…