Le Corriere dello Sport réassocie Allan au PSG

Bien que sous contrat jusqu’en 2023 au SSC Napoli, Allan (29 ans) va faire ses valises. Le milieu de terrain brésilien (coté 32M€ par Transfermarkt) est entre Everton (où il pourrait retrouver Carlo Ancelotti) et le PSG (qui l’avait déjà convoité il y a plus d’un an). Et d’ailleurs Naples lui cherche un remplaçant… c’est ce qu’on trouve ce samedi dans le (peu fiable) Corriere dello Sport. “Le marché reste ouvert pour un milieu de terrain qui a ses admirateurs et qui peut se retrouver à Everton comme au PSG (qui ne semble pas avoir disparu des radars). Et à ce moment-là, au milieu, il y aurait un homme qui pourrait faire l’affaire : Jordan Veretout de l’AS Rome, approché l’été dernier et ensuite. Et puis Veretout est amoureux de Naples, la ville où il a demandé à sa Sabrina de l’épouser”, lit-on dans le quotidien transalpin au sujet du dossier Allan.