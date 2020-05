Le dossier Koulibaly / PSG à la une du Corriere dello Sport

Sept ans plus tard, Naples et le PSG vont-ils de nouveau s’asseoir autour de la table des négociations. Aurelio de Laurentiis, président du SSC Napoli, va-t-il avoir à faire à nouveau à Leonardo en tant que directeur sportif du PSG ? Après les transferts d’Ezequiel Lavezzi et d’Edinson Cavani un dossier pourrait conduire les clubs à des retrouvailles sur le terrain du mercato, celui de Kalidou Koulibaly, 29 ans le 20 juin prochain. En tout cas, on y croit en Italie. D’Il Mattino à TMW en passant par Il Corriere dello Sport, on évoque la possibilité de voir le défenseur central prendre la succession de Thiago Silva au PSG.

Ce serait en tout cas le désir de Leonardo malgré la concurrence de Liverpool et de Manchester United. Toutefois, le club napolitain ne veut pas vendre à tout prix. Les Italiens veulent un très gros chèque sans que cela ne corresponde aux 150 millions d’euros de la clause libératoire. Pour Koulibaly, le PSG devra aller au-delà des 100M€ tout de même, lit-on. Et puis selon le Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly préférerait atterrir en Premier League. Une véritable course à trois s’ouvrira avec Manchester United, Liverpool qui peuvent encore avoir leur mot à dire, croit-on à Naples. Du côté de TMW on est plus pragmatique en pensant qu’à 60M€ l’opération peut se faire.