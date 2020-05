Le Graët : “Si on peut avoir des matches au mois d’août, ce serait pas mal”

Les instances du football français ont décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2 et des championnats amateurs. Mais ce n’est pas le cas des deux finales de coupes nationales. Noël Le Graët – président de la FFF – a une nouvelle fois pris la parole en expliquant qu’il aimerait que la finale de Coupe de France et la finale de Coupe de la Ligue puissent se jouer en août.

“Il faudrait que les choses reprennent un cours normal le plus vite possible, que l’on reparle du calendrier. On est soumis aux décisions du comité exécutif de l’UEFA concernant la Ligue des champions, pour les garçons et les filles. Il devait se réunir ce mercredi et a été reculé au 17 juin. On est aussi un peu bloqués. Il faut aussi attendre ce que va dire le Premier Ministre ce jeudi (17h), rappelle Le Graët dans une interview accordée à l’Equipe et relaté par Goal. Si on peut avoir des matches au mois d’août, ce serait pas mal. On démarrerait par les Coupes, d’abord la Coupe de la Ligue car Lyon pourrait jouer en Ligue des champions, le 7 ou 8 août, son match retour face à la Juventus, même si ce n’est pas confirmé. Il vaut donc mieux que les Lyonnais jouent avant la finale de Coupe de France, qui se jouera dans la foulée. Mais on va devoir attendre la mi-juin pour fixer nos dates du mois d’août.“