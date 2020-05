Le Graët : “Si on peut jouer début août les deux coupes, on le fera”

Alors qu’il avait acté de la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Noël Le Graët a vu la LFP validé son choix. Mais le président de la FFF espère encore pouvoir jouer les deux finales de coupes nationales début août, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à l’Equipe. “Il y a un intérêt mais on reste soumis aux décisions gouvernementales et à l’évolution du virus. Si on peut jouer début août, aussi bien la finale de la Coupe de France (PSG – Saint-Étienne) que celle de la Coupe de la Ligue, on le fera. Lyon et le PSG ont tout intérêt à avoir des matches intéressants avant la Ligue des champions.”

Le Graët est également revenu sur les déclarations de Jean-Michel Aulas, qui n’accepte pas la décision de la LFP.

“Parfois, et heureusement, ce qui entre dans l’oreille droite ressort par la gauche. Je ne suis donc pas touché par ce genre de déclaration. D’autant que j’ai du respect pour Jean-Michel. Vous savez, il a fait beaucoup de déclarations ces deux derniers mois… Je n’ai pas de souci, à titre personnel, avec Jean-Michel. Il est déçu. On peut comprendre sa réaction. Il se bat pour être européen. Il est encore qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il est toujours en Ligue des champions. Tout n’est pas fini. Je lui conseillerais de se concentrer sur ses deux derniers matches.“