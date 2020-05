Le message de soutien de Mbappé pour un jeune enfant malade

Hier, une vidéo d’un jeune enfant – Louis (8 ans) – atteint d’une tumeur au cerveau a ému toute la communauté des supporters du PSG sur les réseaux sociaux. On peut y voir Louïss – assis dans son jardin ballon de foot à la main – expliqué qu’il aimerait “voir Mbappé en vrai“. Une vidéo qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En effet, avec la centaine de partage, cette vidéo est remontée jusqu’au numéro 7 parisien qui a pris du temps pour faire à son tour une vidéo pour donner du courage à Luis qui doit reprendre ses traitements la semaine prochaine. “Salut Louis, c’est Kylian c’est pour te faire un petit coucou, t’apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Je sais que tu vas t’en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t’en sortir.”Un très beau message de la part de Kylian Mbappé qui n’est pas à son premier.