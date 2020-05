Le Mundo Deportivo ose dire que Pjanic a choisi le football plutôt que le PSG

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a beau savoir parler aux joueurs, son charme n’a pas agi sur le convoité milieu de terrain Miralem Pjanic (Juventus, 30 ans, sous contrat jusqu’en 2023), ni même sa proposition d’un salaire revalorisé. C’est ce que le Mundo Deportivo met en avant ce jeudi. Le joueur bosnien “a décidé de jouer pour le FC Barcelone la saison prochaine et l’accord avec le club Blaugrana est total”, écrit le journal sportif, qui prétend même citer Miralem Pjanic : “Je n’irai qu’au Barça”.

Le motif ? Le milieu de terrain de la Juve pense que le Barça “c’est le type de football qui lui correspond le mieux”, et il souhaite jouer avec Leo Messi et “l’aider à gagner des titres”, explique le quotidien sportif catalan. Du coup, Miralem Pjanic accepte de ne pas gagner plus afin de jouer avec le club Azulgrana. Cela alors que le PSG, Chelsea et Manchester United offrent plus que le Barça, lit-on. On soulignera enfin cette phrase bien arrogante et symbolique : “Quels que soient les arguments utilisés par Leonardo, Pjanic a choisi l’option football”. On aimerait en réaction demander au Mundo Deportivo comment avec autant de joueurs choisissant de gagner moins pour jouer au Barça la masse salariale du club catalan est de loin la plus importante du monde : plus d’un demi-milliard d’euros de salaires distribués aux joueurs la saison dernière (501M€). Le football est plein de mystères.