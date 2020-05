Le Mundo Deportivo prétend que le PSG fait partie des prétendants pour Semedo

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022, le latéral droit Nélson Semedo (26 ans) semble être dans toutes les balances de troc du FC Barcelone. Et s’il n’est pas échangé le portugais est pensé comme une source de cash. Car Nélson Semedo est jugé trop gourmand dans ce qu’il exige pour prolonger au Barça. Ainsi, le Mundo Deportivo fait ce jour de Nélson Semedo un joueur très convoité en Europe.

Nélson Semedo pourrait se retrouver dans la balance avec la Juventus (pour Miralem Pjanic) et l’Inter Milan (pour Lautaro Martinez). Mais ce n’est pas tout, Manchester City, le PSG et le FC Bayern seraient intéressés pas le latéral droit portugais, explique le journal sportif catalan. Concernant, le PSG ce serait pour prendre la succession de Thomas Meunier, en fin de contrat et sur le départ. Une “prise d’informations” aurait été effectuée par le club francilien.