Le Mundo Deportivo voit quatre raisons pour que le PSG veuille Dembélé

Hier Sport, aujourd’hui le Mundo Deportivo… Malgré ses blessures à répétition, Ousmane Dembélé (492 minutes de jeu seulement cette saison) intéresserait toujours les plus grands clubs. C’est du moins ce qu’on prétend en Catalogne. Nous parlons d’un joueur du Barça (coté 56M€ désormais par Transfermarkt) n’ayant pas joué depuis une rencontre contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions le 27 novembre, il y a six mois. Mais peu importe. En Catalogne, on affirme que la Juventus, Arsenal et le PSG pensent à Ousmane Dembélé. Pourquoi Paris ? Parce que Thomas Tuchel a su le faire briller avec le BVB, parce qu’il y a un ami proche, Kylian Mbappé, et parce qu’il n’aurait pas besoin d’un temps d’adaptation. Et puis, à Barcelone on est obsédé par l’idée que le PSG veut se “franciser”. Cela fait quatre raisons pour Paris de s’intéresser à l’ancien attaquant du Stade Rennais. “En fonction de son succès ou non en Ligue des champions, le PSG bougera plus ou moins sur le marché”, écrit le Mundo Deportivo. En souhaitant probablement qu’il bouge.