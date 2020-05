Le Parisien dévoile le processus du PSG pour dédommager ses abonnés suite à l’arrêt de la saison

Le 28 avril dernier, les instances du football français ont décidé d’arrêter la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de la pandémie du Covid-19. Alors que le PSG avait décidé de rembourser ses supporters qui avaient acheté des places pour la finale de Coupe de la Ligue au Stade de France, on ne savait pas encore ce que le club de la capitale allait faire avec ses abonnés et des détenteurs de places pour un match. Selon les informations du Parisien, les Rouge & Bleu doivent dévoiler ce jeudi leur plan sur ce sujet. Un plan que dévoile en exclusivité le quotidien francilien sur son site internet. La politique d’indemnisation du PSG va se matérialiser en trois possibilités : “disposer d’un avoir, faire don de celui-ci à la fondation PSG ou bénéficier d’un remboursement différé“. Les avoirs seront valables dix-huit mois “ceux-ci correspondront à la valeur du billet pour chacune des 40 000 places vendues à l’unité sur la fin de saison. Quant à ceux concernant une partie des 35 000 abonnements (individuels et entreprises) intégralement payés, ils seront calculés au prorata des matchs manqués“, conclut le Parisien.