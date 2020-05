Le président de Palmeiras annonce son intérêt pour Cavani

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Edinson Cavani attise de nombreuses convoitises. Même si l’idée d’une prolongation de contrat chez les Rouge et Bleu est envisageable, l’attaquant parisien a de nombreux clubs européens et sud-américains intéressés par son profil. Et un nouveau prétendant est attiré par le Matador. En effet, dans une interview accordée à Fox Sports, le président du club brésilien de Palmeiras – Mauricio Galiotte – a clamé son intérêt pour l’international uruguayen et “adorerait l’avoir” dans son effectif, même si cela “sera très difficile.”

“Le frère de Cavani était avec nous en décembre. Nous avons discuté, il a précisé que la situation n’était pas définie. Il a visité certains clubs d’Amérique du Sud. Si vous demandez si Palmeiras est intéressé, tous les clubs sont intéressés par des joueurs de ce potentiel. Mais nous connaissons la complexité d’un transfert de cette taille. Il a une rémunération importante, a déclaré Mauricio Galiotte, dans des propos traduits par RMC Sport. C’était une rencontre pour comprendre les attentes des deux parties. Nous avons un peu parlé de Palmeiras, de l’histoire. Ce serait intéressant pour un club de réaliser un transfert de ce poids. J’adorerais l’avoir à Palmeiras, je l’ai transmis au manager, mais nous devons être responsables. Ce sera très difficile.”

Statistiques 2019-2020 d’Edinson Cavani au PSG