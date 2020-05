Le PSG a été le club de Ligue 1 le plus recherché sur Google cette saison

Le PSG attire et ce n’est pas nouveau. Sur son site internet, Le Parisien a dévoilé une étude menée par la société SEMrush qui s’est penchée sur les clics effectués sur le célèbre moteur de recherche – Google – entre août 2019 et avril 2020. Et pour la Ligue 1, les Rouge & Bleu “arrivent largement en tête des recherches avec 4,58 millions recherches mensuelles en moyenne durant cette période.” Le club de la capitale est suivi par Marseille (3 383 333 recherches) et Saint-Etienne (1 660 333). Du côté des présidents c’est sans surprise Jean-Michel Aulas qui arrive en tête (20 822 recherches de moyenne). Nasser al-Khelaïfi se place, lui, en quatrième position (4 322 recherches).

Du côte des entraîneurs, c’est Rudi Garcia qui arrive en tête (47 500) devant Thomas Tuchel (21 922). Enfin, c’est Neymar qui est en tête des recherches quand on parle des joueurs de Ligue 1 avec 1 938 800 interactions de moyenne. Il devance largement son coéquipier Kylian Mbappé (694 600). Le PSG place d’ailleurs quatre joueurs dans ce top 10 avec les présences de Mauro Icardi (248 220) et Edinson Cavani (201 200).