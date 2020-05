Le PSG a proposé une offre de 50M€+10M€ de bonus à l’Inter pour Icardi (MAJ)

L’achat définitif ou non de Mauro Icardi sera au centre de l’actualité mercato du PSG dans les prochains jours. Prêté avec option d’achat de 70M€ par l’Inter l’été dernier, le club de la capitale est satisfait des performances du joueur de 27 ans (20 buts en 31 matches toutes compétitions confondues) et semblait prêt à s’attacher officiellement les service de l’international argentin. Mais suite à la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le dossier Icardi traîne en longueur. Alors que l’option d’achat de 70M€ prendra fin le 31 mai prochain, le PSG veut négocier le tarif à la baisse.

Et selon les informations du journaliste de Sky Italia – Gianluca Di Marzio – le PSG a proposé à l’Inter une offre de 50M€ accompagnée de 10M€ “qui ne sont pas tous facilement atteignables.” Le média italien précise également que les négociations pourront continuer au-delà du 31 mai en accord avec le club italien et Mauro Icardi. De plus, l’accord contractuel entre le PSG et Icardi – qui était valable jusqu’au 31 mai – pourrait également être revus.

[MAJ, 14h20] De son côté, RMC Sport confirme que Mauro Icardi reste la priorité du mercato du PSG. Cependant, même si le club de la capitale a bien avancé avec l’Inter pour une offre inférieure à l’option d’achat, les chiffres d’une offre de 50M€ plus 10M€ de bonus “ont été démentis par un proche du dossier”, indique le média sportif sur son site internet.

Statistiques 2019-2020 de Mauro Icardi