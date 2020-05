Le PSG a redistribué les masques reçus par Tencent

Comme annoncé par le PSG en début de semaine, l’entreprise technologique mondiale Tencent a offert un généreux don de 150 000 masques et de 10 000 lunettes de protection au club de la capitale. Et aujourd’hui, le PSG a fait savoir que les masques reçus ont été redistribués à plusieurs associations “qui œuvrent quotidiennement afin de limiter les impacts de la crise chez les personnes les plus vulnérables”, précise le PSG dans un communiqué.

La répartition

Action contre la faim, avec qui la Fondation Paris Saint-Germain collabore étroitement : 80 000 masques et 10 000 lunettes de protection

Emmaüs Solidarité: 10 000 masques

La CNAPE : 10 000 masques

Fédération Française Handisport : 10 000 masques

Secours populaire français : 10 000 masques

Le Collectif Ultras Paris : 10 000 masques

Les Instituts Médicaux Educatifs (IME) : 10 000 masques

Fondation des Femmes : 5 000 masques

Fondation Paris Saint-Germain : 5 000 masques

Sur le site officiel du PSG, le Directeur Général Emmaus Solidarité – Bruno Morel – s’est exprimé sur ce don.“On a un partenariat historique avec la Fondation Paris Saint-Germain. Ce don de masques est un soutien précieux car les personnes que l’on héberge sont particulièrement exposées au Covid-19, mais également nos salariés et bénévoles. On a impérativement besoin d’outils de protection de manière à continuer nos activités. On tient à remercier le club de son soutien dans la période actuel ainsi que dans la continuité. On prône l’accompagnement social qui inclut notamment la pratique sportive et cet accès au football est fondamental.”