Le PSG aura un mercato très chargé

Alors que l’on ne connaît pas encore les dates exactes du mercato estival, ce dernier sera chargé pour le PSG comme le rapporte l’Equipe. Entre joueur en fin de contrat, prolongation de contrat ou poste à renforcer, Leonardo ne devrait pas chômer. Deux dossiers sont déjà scellés indique le quotidien sportif. Ceux de Kylian Mbappé et Neymar. Pour le Français ” l’actionnaire qatarien s’est montré ferme : pas de départ.” En ce qui concerne le Brésilien, c’est la crise actuelle qui devrait le maintenir dans l’effectif parisien une année de plus. “Le PSG était prêt à envisager un paiement échelonné en cas d’offre conséquente du FC Barcelone mais, à l’heure actuelle, le Barça ne semble pas en mesure d’en formuler“, relate l’Equipe. En ce qui concerne les achats, il n’y aura pas de folie cet été.

Pour les joueurs en fin de contrat, Leonardo ne souhaite pas vraiment prolonger Thomas Meunier. Pour Thiago Silva, c’est la même chose. Même s’il aimerait prolonger O Monstro “discute en parallèle avec Fluminense“. Pour le remplacer le PSG pense à Kalidou Koulibaly. Autre piste plus surprenante, celle menant à Boubacar Kamara. Le défenseur / milieu de terrain de l’OM. L’Equipe explique également que Tanguy Kouassi “serait très tenté” par une signature de son premier contrat professionnel avec l’AC Milan. En fin de contrat en juin 2021, Juan Bernat et Angel Di Maria ne seraient pas contre prolonger leur aventure à Paris. Enfin, le quotidien sportif explique que Julian Draxler n’entre plus dans les plans des dirigeants parisiens. En cas d’offre intéressante, l’international allemand quittera le PSG. Il pourrait même être inclus dans la transaction pour Mauro Icardi.