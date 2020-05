Le PSG cité parmi les prétendants de Sergiño Dest (De Telegraaf)

Thomas Meunier en fin de contrat le 30 juin et non prolongé va quitter le PSG. Les dirigeants parisiens sont donc à la recherche de son remplaçant. Dans cette optique, le PSG serait entré dans la danse pour le jeune latéral droit de l’Ajax Amsterdam – Sergiño Dest – selon les informations du De Telegraaf. Le club de la capitale aurait fait savoir au joueur et à son entourage qu’il était intéressé mais sans avoir encore été plus loin. C’est le même cas pour le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Le quotidien néerlandais fait savoir que le club le plus actif dans ce dossier est le Bayern Munich même si aucune offre n’est encore arrivée sur le bureau de l’Ajax, qui réclame 20 millions d’euros pour laisser filer son défenseur.