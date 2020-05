Le PSG en pôle position pour Telles, mais pas encore d’accord (LP)

Ce matin, A Bola faisait sa Une sur le dossier Alex Telles. Selon les informations du quotidien sportif portugais, le PSG et le FC Porto aurait trouvé un accord pour le transfert du latéral gauche (27 ans) à hauteur de 25 millions d’euros. Ne restait plus qu’à Telles de trouver un accord pour son futur contrat parisien. Mais ce mercredi après-midi, le Parisien – via son site internet – a tempéré cette information. En effet, le quotidien régional explique que “rien n’est encore fait” dans ce dossier. Le Parisien indique que le PSG est bien en pôle position pour l’ancien de Galatasaray mais que deux autres clubs n’ont pas dit son dernier mot, dont Chelsea. “Le profil de Telles, assez proche de celui de Juan Bernat, plaît à Leonardo dans la perspective du remplacement de Layvin Kurzawa“, conclut le quotidien francilien.