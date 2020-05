Le PSG est venu aux renseignements pour Pjanic la semaine dernière (LP)

Depuis quelques semaines, un nom est au centre de l’actualité mercato : Miralem Pjanic. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2023, le milieu de terrain de 30 ans pourrait être cédé par le club turinois, suite à la crise économique causée par le Covid-19. Souvent associé au FC Barcelone dans un troc de joueurs ou au Real Madrid, l’international bosnien intéresserait également le PSG, d’après plusieurs sources. Et selon Le Parisien, le club de la capitale “est venu aux renseignements la semaine dernière. Un contact entre les dirigeants parisiens et le clan Pjanic a été établi par visioconférence”, précise le quotidien francilien sur son site internet.

Sa parfaite connaissance du championnat français – Pjanic a évolué au FC Metz (2007-2008) et à l’OL (2008-2011) – son amour pour le PSG et son profil sont des critères qui “font de lui un candidat naturel à rejoindre la capitale”, explique Le Parisien. Mais dans ce contexte de crise économique, le club de la capitale ne pourrait pas débourser 50M€ pour s’attacher les services de Miralem Pjanic. Le Parisien estime même que les pertes du PSG en cette période de crise s’élèveraient entre 200M€ et 300M€. Ainsi, les dirigeants parisiens “auraient sondé leurs homologues turinois en leur proposant un prêt”, explique le quotidien. Cependant, le FC Barcelone reste toujours en pôle position dans ce dossier même si “tous les renversements sont possibles.” Et en cas de départ vers un nouveau club, le milieu de 30 ans “prendra sa décision en compagnie de son père, Fahrudin”, conclut Le Parisien.

Statistiques 2019-2020 de Miralem Pjanic*

Serie A : 22 matches disputés (1.737 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives

: 22 matches disputés (1.737 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives Ligue des champions : 7 matches disputés (599 minutes)

: 7 matches disputés (599 minutes) Coupe d’Italie : 2 matches disputés (180 minutes)

: 2 matches disputés (180 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermartk